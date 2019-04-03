شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إعدام طن و 920 كيلو أغذية فاسدة وإغلاق 128 منشأة غذائية مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام طن و920 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و 284 لتر عصائر ومياه معبأة.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالتعاون مع المدريات استهدفت المنشآت الغذائية ( مطاعم الوجبات الجاهزة) فى عدد من المحافظات، خلال الفترة من 11 إلى 21 مارس من العام الجارى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتأكد من سلامة الغذاء حرصًا على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة، مشدداً على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين من بعض السلع أو المنتجات الضارة بصحتهم.

من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمتابعة توافر الاشتراطات الصحية بعدد من المنشأت الغذائية (المطاعم، أماكن تجهيز الشاورما، الكريب ومصنعات اللحوم والمشويات)، بالإضافة إلى متابعة الشهادات الصحية للعاملين بها ، وفحص المنتجات ظاهريا، وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

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وأضاف "عيد" أنه تم المرور على 163 منشأة غذائية، وسحب 272 عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وأرسلت للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة، موضحًا أنه تم تحرير 471 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها.

ولفت إلى أنه تم ايقاف تشغيل 128 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم ضبط 59 كيلوجرام من الأغذية للشك فى صلاحيتها حيث تم أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة على أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بعدم شراء المنتجات الغذائية من أماكن مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية.