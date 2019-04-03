رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي في صالون "البحث العلمي" الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رائد الفضاء الإيطالي الشهير باولو نيسبولي، في النسخة الثالثة من صالونها العلمي لعام 2019، على مسرح السلام، الأربعاء المقبل.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي، في بيان لها، أن نيسبولي يعد من أكثر رواد الفضاء الأوربيون خبرة في هذا المجال، وقضى ثلاثمائة وثلاثة عشر يومًا على متن محطة الفضاء الدولية.

وتابعت أكاديمية البحث العلمي: "شارك رائد الفضاء، وساهم في نجاح ثلاث مهمات فضائية كما ساهم في إنشاء برنامج العلوم من الفضاء للوكالة الأوروبية للفضاء، وهو البرنامج الذي يتضمن إجراء تجارب بيولوجية وفيسيولوجية ومراقبة البيئة وعلوم المواد في داخل معامل المحطة الدولية للفضاء.

وللمشاركة وحضور الصالون، قالت البحث العلمي، إن الحضور بأسبقية التسجيل من خلال موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ..اضغط هنا