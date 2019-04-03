أمطار وشبورة ورياح وحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم وحتى الجمعة المقبل تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يصل إلى درجتين، على أغلب الأنحاء، يكون متوسطها 25 درجة على القاهرة، ويظل الطقس شديد البرودة ليلًا.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه رغم استقرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة سيكون هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من جنوب سيناء.

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وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تنشط الشبورة في الصباح الباكر على شمال البلاد والوجة البحري والجاهرة، وتكون السحب منخفضة إلى متوسطة على شمال البلاد".

وعن حركة الرياح قال شاهين إنها ستكون جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، موضحًا أن الظواهر الجوية التي تسيطر على حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة الشبورة الصباحية وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقال إنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، نتيجة الظواهر الطبيعية في فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.