"خط سير وجراج مؤمن".. 10 تعليمات جديدة لسلامة السائحين بالمزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت وزارة السياحة، تعليمات وإرشادات خاصة لإعادة تقييم الخطط الأمنية والتأمينية بجميع المزارات السياحية.

وأخطرت الوزارة، غرفة شركات السياحة بهذه الإرشادات وتعميمها على جميع الشركات السياحية والالتزام بها وعدم مخالفتها تجنبا للمسائلة القانونية ومنها:

1- ضرورة وجود صورة من الإخطار المعتمد من شرطة السياحة برفقة المندوب أو المرشد السياحي المرافق للمجموعة، وإظهاره للجهات الأمنية حال طلبه.

2- وجود أمر تشغيل الحافلة السياحية الصادر من الشركة ببرنامج تفاصيل الرحلة.

3- التأكد من حمل السائق والمندوب المرافق للمجموعات لكارنيه الغرفة لعام 2019.

4- إلزام قائدي الأتوبيسات السياحية بخطوط السير "الطرق الرئيسية" والتنبيه عليهم عدم ترك الأبواب مفتوحة.

Advertisements

5- عدم السماح لأي شخص بالصعود على متن الحافلة.

6- التأكد من ملكية أي متعلقات أو حقائب قبل وضعها بالحافلات السياحية.

7- عدم قبول أي راكب أو أمتعة غير مثبتة بأمر التشغيل.

8- الملاحظة المستمرة للمركبات أثناء الوقوف لأي سبب على الطريق والتأكد من عدم وضع أي متروكات بداخلها أو أسفلها.

9- التأكد من مبيت الأتوبيسات السياحية في جراجات مؤمنة ومغلقة لحمايتها من العبث أو وضع أي متروكات بداخلها وتأمينها خلال وجودها بورش الإصلاح.

10- مرافقة المجموعات السياحية بمرشد "مرخص له"، ومدرج بقاعدة بيانات المرشدين السياحيين بالوزارة.