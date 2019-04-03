ننشر أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، غدًا الخميس، برعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-6 أبريل الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أن المنتدى يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا معاصرا للتطوير والتخطيط والبناء للمستقبل تم إنجازه في وقت قياسي، وتؤكد قدرة المصريين على التعمير وتحقيق التنمية والانفتاح على العالم، كما يمثل المنتدى العالمي فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي، وإقامة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وينشر الخليج 365 أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي:

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