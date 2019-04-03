بدء زيارة "حقوق إنسان النواب" لأقسام شرطة القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

بدأ وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، زيارة تفقدية، إلى عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نواب محافظة القليوبية.

تأتي تلك الزيارة، في إطار سلسة زيارات اللجنة؛ للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الإنسان بها، من خلال الاستماع إلى المحتجزين والمسجونين.