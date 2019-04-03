القبض على مدير شركة أوهم الشباب بتوفير فرص عمل لهم بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، مدير شركة لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها بالمعصرة.

وردت معلومات للعميد محمد السدواي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، تفيد قيام المدير المسئول عن إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج بالمعصرة، بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

ألقت المباحث القبض على المتهم، وبرفقته بعض المجني عليهم، وبحوزته 5 جوازات سفر بأسماء المجني عليهم، و2000 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بالاتفاق معهم على دفع مبلغ مالي (30 ألف جنيه، مقابل توفير فرصة عمل لهم بالخارج، واستلامه مبلغ 200 جنيه من كل منهم على أن يتم تسديد باقي المبلغ عقب الحصول على تأشيرة السفر.

أقر المتهم، بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة، تمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.