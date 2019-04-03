طالب يصيب زميله بآلة حادة بمدرسة ابتدائي في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتدى تلميذ بالمرحلة الابتدائية، على زميل له باله حادة في وجهه، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة بينهما بمنطقة النهضة، ما تسبب في جرح قطع بوجه التلميذ الضحية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بقيام تلميذ بالتعدي على زميله باله حادة، أدى لإصابته بالوجه بمنطقة النهضة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين التلميذات قام أحدهما على إثرها بالتعدي على زميله بـ "موسم"، وإصابة بالوجه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولى النيابة التحقيق.