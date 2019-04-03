الأموال العامة: ضبط مدرس بتهمة تزوير تأشيرات سفر الشباب للخارج بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط مدرس بتهمة تزوير تأشيرات سفر الشباب للخارج بدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا.

كانت إدارة الأموال العامة بشمال الصعيد، تلقت بلاغًا من 5 أشخاص ضد "مدرس" - مقيم بدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها "75 ألف جنيه" مقابل تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية، وتسليمهم عقود عمل وسمات دخول وتصاريح عمل مزورة ، إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تم استهداف مسكن المتهم وتبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه بحضور نجله (حاصل على دبلوم) تم العثور على الآتي: 3عقود عمل منسوب صدورها لإحدى الدول العربية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و2سمات دخول منسوب صدورهما لإحدى الدول العربية، و2تصريح عمل منسوب صدورهما للهيئة العامة للقوى العاملة بإحدى الدول العربية، و2 إذن دخول إلكتروني منسوب صدورهما لإحدى الدول العربية، و2 جواز سفر لشخصين مختلفين من راغبي السفر.

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كما تم ضبط صحيفة حالة جنائية بغرض السفر لإحدى الدول العربية، و8 شهادة ميلاد، و5صور ضوئية لجوازات سفر بأسماء العديد من راغبي السفر.

بمواجهة نجل المتهم اعترف بقيام والده بممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وإعطائهم عقود عمل وتصاريح عمل وأذن سفر (مزورة )، وقرر أن والده تحصل على تلك الأوراق من أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة.

بفحص المضبوطات فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر.. وبتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لهذا الغرض، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بتحصله على تلك العقود وسمات الدخول من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه)، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من (صور جوازات السفر للعديد من الأشخاص، صور أذون دخول لإحدى الدول العربية، العديد من الرسائل المتبادلة مع العديد من الأشخاص تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامي)، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.