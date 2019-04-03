بسبب كسر ماسورة مياه.. كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ظهرت كثافات مرورية عالية، بطريق السويس الصحراوي، بسبب كسر ماسورة مياه، ما أدى إلى توقف حركة المرور من الأقاليم إلى القاهرة، ومدينة الرحاب، وانتقلت أوناش المرور وخدمات مرورية لمراقبة الطريق لحين إجراء عمليات الإصلاح.
كانت غرفة عمليات الإدارة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بكسر ماسورة مياه نتج عنها ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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