شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 26 طن أسماك ماكريل صيني فاسدة قبل ترويجها في أعياد الربيع بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم العبور إعدام 36 طن أسماك ماكريل صيني فاسد بالمدفن الصحي بأبوزعبل دائرة مركز الخانكة بمعرفة لجنه تم تشكيلها من مديرية ومباحث تموين القلويبة ومديرية الصحه ومديريه الطب البيطري ومعهد بحوث صحه الحيوان، وتم الإعدام بمعرفة اللجنه اليوم.

كانت مديرية أمن القليوبية ومباحث التموين تمكنت من ضبط كميه من الأسماك الصيني في إحدى الثلاجات قبل ترويجها في أعياد شم النسيم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد ضبط 36 طن أسماك ماكريل صيني غير صالحه للاستخدام لدى شركة إستيراد وتصدير ومقرها القاهرة بالثلاجة الخاصه بالشركة، دائرة قسم العبور، وتبين عقب فحصها بعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي والحيواني، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنه برئاسه مدير إداره شرطة التموين وعضويه أحد المختصين بمديرية التموين والتجاره الداخلية، ومفتشي الأغذيه ومديرية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان، وذلك لإعدام الكميه وفقاً للاشتراطات الصحيه والبيئية.