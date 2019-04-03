شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: ٥ ملايين جنيه تمويلًا إضافيًا للمشروعات «الصغيرة والمتناهية» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إتاحة دفعة ثانية قيمتها 5 ملايين جنيه تمويلًا إضافيًا ذاتيًا من موارد صندوق التنمية المحلية، لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه، وقارب على استنفاذ التمويل الإضافي التي وفرته وزارة المالية من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه.

وقال الوزير في بيان، الأربعاء، إن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالي وحتي الآن 2777 مشروعاً باستثمارات 25،6 مليون جنيه منها 21,3 مليون جنيه قروضا، والباقي مشاركات من المستفيدين من المشروعات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني ومنافذ البيع والأعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية وورش الإصلاح وتربية دودة الحرير والميكنة الزراعية.

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وأكد اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للقرى خاصة تمكين المرأة، لافتا إلى أن نسبة المشروعات التي أقرضها الصندوق للمرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات وبلغت النسبة 100% في محافظة القليوبية و83% في المنوفية وتجاوزت النسبة 70% في الغربية والفيوم والبحيرة.

وأوضح «شعراوي» أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أحد آليات الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه الصندوق من فرص أقراض ميسرة وسريعة للراغبين واستغلال الموارد المحلية والبيئية للمحافظات.

وأضاف أن أكثر المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق هي محافظات المنيا بعدد 593 مشروعاً والدقهلية 535 مشروعاً والغربية 318 مشروعاً، مؤكداً وجود عدة أهداف استراتيجية للصندوق أهمها دعم اقتصاديات القرى وتصنيع الريف وتحويل القرى المصرية من قري مستهلكة إلى قري منتجة والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة في الريف خاصة فيما بين الشباب والمرأة المعيلة والتوسع في إقامة وتشجيع صناعات تكاملية بالريف المصري والاهتمام بالمحافظة على البيئة وذلك بإعطاء أولوية في الأقراض للمشروعات التي تراعي ذلك.