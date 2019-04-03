شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «قناطر محمد علي» في «استفتاء أبريل» لمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت ميدالية ذهبية خاصة بمناسبة تدشين قناطر محمد على بقطعة شهر أبريل في الاستفتاء الشهري الذي ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية تحت شعار «أنت من تقرر» للعرض مجاناً خلال شهر أبريل الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف، الأربعاء، استفتاء شهر مارس الماضي بصور 5 قطع لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في أبريل الجاري.

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والقطعة الفائزة عبارة عن ميدالية ذهب مستديرة الشكل مكتوب على أحد وجهيها بالبارز «تم إنشاء قناطر محمد على في حضرة عهد صاحب الجلالة الملك».

وشملت القطع الأثرية علبة مستطيلة من الفضة مهداه للملك فؤاد بمناسبة وضع حجر أساس كوبري قصر النيل وهي عبارة عن «قاعدة هرمية الشكل من الفضة منقوشة برسوم زخرفية على شكل زهرة اللوتس يغطي فوارغها بالمينا الزرقاء وعلي كل جانب من جانبي العلبة تمثال أسد رابض من الفضة والغطاء من الداخل مطلي بالذهب ومحفور علية «هدية لحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول من شركة دورمان لونج بمناسبة وضع حجر أساس كوبري قصر النيل بيده الكريمة في 4 فبراير 1932 ويد آله من الفضة مستطيلة الشكل مسلوبة باتجاه مقبضها وبها ثقبان ومكتوب على يد آلله بالحفر «تفضل صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم باستعمال هذه اليد في إدارة آلة المحطة الأميرية لرفع مياه المجاري بمدينة القاهرة يوم افتتاحها الرسمي 25 أبريل 1929».

وهى من مقتنيات الملك فاروق ومجموعة من قطعتين مسطرين وقادوم المسطرين من الفضة عليها أثار طلاء من الذهب بمقبض من العاج ومكتوب على سطح المسطرين بالحفر «حضره صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم تفضل وتناول هذا المسطرين ووضع بيده الكريمة حجر أساس بناء مدرسة أسيوط الابتدائية» وكان ذلك يوم 21 ديسمبر 1930 والقادوم رأسه من الفضة ويده من الخشب مستطيلة الشكل من مقتنيات الملك فاروق الأول عمرهما 89 سنة وكذا مجموعة عبارة عن قصعة ومسطرين القصعة مربعة مسلوبة من الخشب مطعمة بالصدف وسن الفيل ومبطنة من الداخل بالفضة وأحد أوجه القصعة من الخارج مكتوب عليه بالحفر المطعم بسن الفيل «تذكار وضع حجر الأساس لمجلس فردي ومحطة المياه والإنارة بيد حضره صاحب الجلالة الملك المعظم فؤاد الأول في ديسمبر 1930».