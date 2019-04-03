شكرا لقرائتكم خبر عن سفير التشيك بالقاهرة وزوجته يزوران معبد هيبس بالوادي الجديد ‬(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سفير التشيك بجمهورية مصر العربية جان فوليك وزوجته والوفد المرافق له، الأربعاء، معبدهيبس بمدينة الخارجة وعدد من المزارات، والمناطق الأثرية الأخرى على هامش زيارتهم لمحافظة الوادي الجديد.

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وأشاد سفير التشيك بالطفرة التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة من نجاح للمشروعات التنموية والاستقرار الأمني وامتلاكها معالم أثرية وسياحية متنوعة ونادرة، معلنا بأنه سينسق مع عدد من السفارات الأخرى لتنظيم رحلات للمحافظة خلال الفترة القادمة .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن الزيارة تأتي في إطار دعم جمعية الرعاية الصحية لمرضي السرطان بمركز الداخلة بمبلغ 280 ألف كرون، مشيراً بأن التعاون بين المحافظة والسفارة متواصل منذ عدة سنوات، حيث أنه السفير ووفد السفارة يزورون المحافظة سنويا لمتابعة المشروعات التي دعمتها السفارة والتي بلغت إجماليها 1.2 مليون كرون تشيكي، تمثلت في دعم وتطوير الصناعات الحرفية بمبلغ 300 ألف كرون وكذلك دعم الجمعية بجهاز إيكو بمبلغ 300 أإلف كرون وجهاز هرمونات بمبلغ 300 ألف كرون أيضًا.

وقدم المحافظ الدعوة من خلال زيارة السفير للجالية التشيكية المتواجدة بمصر وجاليات الدول الأوربية والآسيوية الأخرى لزيارة المحافظة، للتعرف على المقومات التي تمتلكها المحافظة وكذلك المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها.

سفير التشيك وزوجته يزوران معبد هيبس بالوادي الجديد

سفير التشيك وزوجته يزوران معبد هيبس بالوادي الجديد