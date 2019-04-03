شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية بـ«الأزرق» تزامناً مع «اليوم العالمي للتوحد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، في مبادرة «فكر باﻷزرق»، التي نظمتها كلية رياض اﻷطفال أمام مبنى ديوان الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وشارك في الوقفة الدكاترة علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ومختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وهدى بشير، عميدة الكلية، ورحاب صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وسها أمين، أستاذ علم نفس الطفل، ورشا جابر، مدرس بقسم العلوم التربوية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وأطفال التوحد وذووهم.

وقالت الدكتورة هدى بشير: «الوقفة تضمنت إضاءة مبنى إدارة الجامعة باللون اﻷزرق تزامنًا مع وقفات في كثير من المحافظات، تضامنًا مع المبادرة»، لافتة إلى أن هذه الوقفة استكمال لاحتفالات الكلية باليوم العالمي للتوحد، وسبقها يوم رياضي ﻷشقاء وأسر أطفال التوحد، يوم الجمعة الموافق 29 مارس الماضي، في استاد جامعة الإسكندرية.

وأوضحت «بشير» أن المبادرة فكرة وتنفيذ خريجتي الكلية حبيبة محمد بدر ونورا بدر، مشيرة إلى مشاركة طالبات الكلية في إعداد فقرات تعبر عن اﻷطفال.

وقفة أمام جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد

وقفة أمام جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد

وقفة أمام جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد

وقفة أمام جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد