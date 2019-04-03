شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تعديلات أول مشروع قانون لـ«النواب» لتعديل «الخدمة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، الانتهاء من تعديلات يشملها مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل.

وقال «عامر» إن هذه التعديلات سيكون الهدف منها تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة واشراك المرأة في سوق العمل، وايضا الاستفادة من طاقات الشباب، كما تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية .

وأضاف رئيس لجنة الصناعة أنه سيتقدم بهذه التعديلات في اول جلسة لانعقاد البرلمان، لاسيما وأن هناك اهتمام من القيادة السياسية وايضا البرلمان بهذا الشأن.