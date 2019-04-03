شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير مليون و80 ألف بيضة للبحرين.. و«الزراعة»: نسعى لتصدير فائض الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، تصدير بيض المائدة الطازج إلى دولة البحرين، للمرة الثانية، بإجمالي بلغ مليونًا و80 ألف بيضة، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بنجاح مصر في تصدير ثلاث حاويات جديدة إلى البحرين، وذلك بعد اعتماد المزرعة التي تم التصدير منها، والحصول على التصاريح اللازمة من خلال وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تفيد بخلوها من أنفلونزا الطيور وإدراجها ضمن المنشآت المعزولة الخالية من أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (HV) بالتحصين.

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وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن المزرعة استوفت جميع الاشتراطات الوبائية واشتراطات الأمن الحيوي الموضوعة من قِبَل الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقًَا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لافتًة إلى أنه تتم متابعة المزارع وصحة الدواجن ومنتجاتها كل شهر من قِبَل لجان متخصصة من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت أنه يتم سحب عينات من الدواجن والبيض الطازج لضمان سلامتها، وبناء على تحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان- المعمل القومي للرقابة على الإنتاج الداجني- قبل السماح ببدء تصدير بيض المائدة الطازج إلى الخارج.

وأكدت نائب وزير الزراعة أن الوزارة وأجهزتها المعنية تسعى لفتح أبواب التصدير إلى سائر الدول العربية لتصدير فائض الإنتاج وتعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربي.