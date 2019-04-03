شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كويتية: إنهاء خدمة 305 وافدين بينهم مصريون (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر كويتية مسؤولة عن إنهاء خدمات 305 موظفين وافدين يعملون بوزارتي التربية والصحة، بينهم مصريون، وفقًا لخطة «التكويت»، التي تقضي بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية.

وقالت المصادر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التربية الكويتية أنهت خدمات 133 باحثًا اجتماعيًا وافدًا، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، كما أنهت وزارة الصحة الكويتية خدمات 172 ممرضًا وممرضة من الوافدين من مختلف الجنسيات.

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وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اعتمد العام الماضي خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي الكويتي خلال 5 سنوات، تنتهي في 2022.

وتختلف نسبة «تكويت» الوظائف في القطاع الحكومي الكويتي، وفقًا للمجموعات الوظيفية التي تم الإعلان عنها من قِبَل ديوان الخدمة المدنية، حيث تصل نسبة التكويت في بعضها إلى 100% بحلول عام 2022، وهى وظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، ووظائف الدعم الإداري، بينما تصل نسبة التكويت في وظائف الأدلة الجنائية، والوقاية والإنقاذ إلى 98%، والوظائف الهندسية، والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية إلى 97%.

أما وظائف العلوم والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، فمن المقرر أن تصبح النسبة فيها 95%، ومجموعة وظائف القانون، والسياسة، والشؤون الإسلامية 88%، ومجموعة وظائف الخدمات 85%، ومجموعة الوظائف الحرفية 80%، ومجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية ستكون نسبة التكويت بها 75%، في حين تصل النسبة في مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب إلى 70%.