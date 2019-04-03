شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تصدر ضوابط ومحاذير جديدة لسير وسفر الشاحنات والبرادات المصرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير النقل السابق، هشام عرفات، بشأن تنظيم أعمال النقل البري للشاحنات والبرادات المصرية في حالة خروجها إلى دولة آخرى وتحصيل تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية. وللاطلاع على نص القرار:

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