شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعدام ٢ طن أغذية فاسدة وإغلاق ١٢٨ منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إعدام طن و٩٢٠ كيلو جراما من الأغذية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و٢٨٤ لتر عصائر ومياه معبأة.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بالتعاون مع المديريات، استهدفت المنشآت الغذائية (مطاعم الوجبات الجاهزة) في عدد من المحافظات، خلال الفترة من ١١ إلى ٢١ مارس من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتأكد من سلامة الغذاء، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة، مشدداً على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين من بعض السلع أو المنتجات الضارة بصحتهم.

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وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمتابعة توافر الاشتراطات الصحية بعدد من المنشآت الغذائية (المطاعم، أماكن تجهيز الشاورما، الكريب ومصنعات اللحوم والمشويات)، بالإضافة إلى متابعة الشهادات الصحية للعاملين بها، وفحص المنتجات ظاهريا، وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عيد أنه تم المرور على ١٦٣ منشأة غذائية، وسحب ٢٧٢ عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وأرسلت للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة، موضحًا أنه تم تحرير ٤٧١ محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها.

ولفت إلى أنه تم إيقاف تشغيل ١٢٨ منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم ضبط ٥٩ كيلو جراما من الأغذية للشك في صلاحيتها، حيث تم أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأكد عيد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم شراء المنتجات الغذائية من أماكن مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية.