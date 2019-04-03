شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1440هـ هذا نصها :

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

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يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج تلك الليلة المباركة التى كرم الله سبحانه بها نبي الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلي، متمنياً لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومي واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين يعتزون دوماً بانتمائهم للعسكرية المصرية العريقة .

أعاد الله هذه الذكرى المباركة على سيادتكم بكل البركات.

وكل عام وسيادتكم بخير

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي .

كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة .

وهنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج .