شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يقوم حالياً بزيارة لمصر ضمن جولة زار خلالها تونس، ويزور أيضا الأردن.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات.

كان جوتيريش قد التقى أمس في القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلي منظمة الأمم المتحدة في مصر، كما زار المتحف المصري الكبير.