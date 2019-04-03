شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى اتجاه القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه مما أدى إلى توقف حركة المرور من الأقاليم إلى القاهرة ومدينة الرحاب، وانتقلت أوناش المرور وخدمات مرورية لمراقبة الطريق لحين إجراء عمليات الإصلاح. تلقت غرفة عمليات الإدارة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بكسر ماسورة مياه نتج عنها ظهور كثافات مرورية، و تم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . Advertisements

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