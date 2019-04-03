شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، بسبب انفجار ماسورة غاز، مما أدى إلى انهيار جزئى لعقار بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بتسرب غازى أدى إلى حدوث انهيار جزئى لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، وعلي الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.