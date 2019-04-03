شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: طلاء واجهة العقارات شرط تركيب العدادات ولجان لمعاينة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورأيمن حمزة، المتحدث باسم وزراة الكهرباء، إن قرار طلاء واجهات المبانى ضمن الاشتراطات التى يجب تلبيتها لتركيب عداد الكهرباء.
وأوضح حمزة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن صاحب العقار فى العموم يتقدم بطلب لتركيب العدادات، وبناء عليه تذهب لجنة للمعانية وسيكون من دورها التأكد من طلاء الواجهة، لاستكمال باقى الإجراءات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن القرار له حيثيات كثيرة، ولكنه بشكل عام يسعى للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للأماكن السكنية، بالإضافة إلى أن وجود العقارات بالطوب الأحمر فقط دون طلاء، يجعلها أكثر عُرضة لعوامل التعرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء: طلاء واجهة العقارات شرط تركيب العدادات ولجان لمعاينة التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.