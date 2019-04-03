شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الجزائرية تحتجز رجل الأعمال على حداد بتهمة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة النهار اليوم الأربعاء أن رجل الأعمال الجزائرى على حداد، أحد أنصار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يواجه اتهامات بالفساد وتم احتجازه.

وصادرت السلطات الجزائرية هذا الأسبوع جوازات سفر أكثر من عشرة من رجال الأعمال فى إطار تحقيقات فى مزاعم فساد.