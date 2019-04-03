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سفارة مصر فى بلجراد تشارك في الاحتفال الثانى بيوم الصداقة العربية الصربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت سفارة مصر فى بلجراد فى احتفالية يوم الصداقة العربية الصربية الثانية  فى نشاط مشترك لمجلس السفراء العرب بمقر المكتبة الوطنية لصربيا، شهدت كلمات افتتاحية لكل سفير فلسطين بصفته عميد السلك الدبلوماسى الاجنبى والعربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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وثمن السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التى استشهدت بمشاركة مصر كضيف شرف فى معرض بلجراد للكتاب فى أكتوبر المقبل باعتبارها ممثلة للأدب وألفكر العربى وهى المشاركة الثقافية التى من شأنها التقريب بين الشعوب العربية وصربيا.

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ونوه "الجويلى" بكلمة مديرة المكتبة القومية لصربياالتى أثنت فيها على قيام مصر بإهداء كتب لإنشاء جناح عربيبالمكتبة التى ترتبط أيضاً بمذكرة تعأون ثنائية مع مكتبة الإسكندرية.

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وأضاف سفير مصر فى بلجراد أن مجموعة السفراء العرب فى بلجراد بادروا العام الماضى بهذا النشاط المبتكر من خلال تنظيم احتفالية متكاملة بمناسبة ذكرى إنشاء جامعة الدول العربية، بالتركيز على مثلث اللغة، بما فى ذلك الشعر، والموسيقى والأطعمة فى نشاط جماعى مثإلى عكس القواسم المشتركة للثقافة العربية. وأبرز أن اكتظاظ القاعة بالحضورمن الجانب الصربيوالسلك الدبلوماسى، رغم كبر حجمها، يعكس الاهتمام الذى يوليه قطاع كبير من الشعب الصربى بالثقافة العربية وتنامى عدد الدارسين للغة العربية الذين زار عدد منهم مصر فى فبراير الماضى للمشاركة فى اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

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