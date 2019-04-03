شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تضخ 5 ملايين جنيه تمويل إضافى للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إتاحة دفعة ثانية تبلغ 5 ملايين جنيه تمويل إضافى ذاتى من موارد صندوق التنمية المحلية لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ويبلغ 15 مليون جنيه وقارب على استنفاذ التمويل الإضافى التى وفرته وزارة المالية من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالى وحتى الآن 2777 مشروعاً باستثمارات 25,6 مليون جنيه منها 21,3 مليون جنيه قروضاً وفرها الصندوق والباقي مشاركات من المستفيدين من المشروعات لافتاً إلي أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيوانى ومنافذ البيع والأعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية وورش الإصلاح وتربية دودة الحرير والميكنة الزراعية .



وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للقري خاصة تمكين المرأة موضحاً أن نسبة المشروعات التي أقرضها الصندوق للمرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات وبلغت النسبة 100% في محافظة القليوبية و 83% في المنوفية وتجاوزت النسبة 70% في الغربية والفيوم والبحيرة .

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وأوضح شعراوي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أحد آليات الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في القري والمناطق الأكثر احتياجاً وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه الصندوق من فرص أقراض ميسرة وسريعة للراغبين واستغلال الموارد المحلية والبيئية للمحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق هي محافظات المنيا بعدد 593 مشروعاً والدقهلية 535 مشروعاً والغربية 318 مشروعاً، مؤكداً وجود عدة أهداف استراتيجية للصندوق أهمها دعم اقتصاديات القري وتصنيع الريف وتحويل القري المصرية من قري مستهلكة إلي قري منتجة والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة في الريف خاصة فيما بين الشباب والمرأة المعيلة والتوسع في إقامة وتشجيع صناعات تكاميلية بالريف المصري والاهتمام بالمحافظة علي البيئة وذلك بإعطاء أولوية في الأقراض للمشروعات التي تراعي ذلك .