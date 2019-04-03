شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن تصدير بيض المائدة إلى دولة البحرين للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تصدير بيض المائدة الطازج إلى دولة البحرين للمرة الثانية، بإجمالى بلغ حوالى 1 مليون و80 ألف بيضة، وفقا لتقرير تلقاه الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بنجاح مصر في تصدير ثلاث حاويات جديدة الى دولة البحرين، وذلك بعد اعتماد المزرعة التي تم التصدير منها، والحصول علي التصاريح اللازمة من خلال وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تفيد بخلوها من انفلونزا الطيور وإدراجها ضمن المنشاّت المعزولة الخالية من انفلونزا الطيور شديد الضراوة (HV) بالتحصين.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن المزرعة استوفت جميع الاشتراطات الوبائية و اشتراطات الأمن الحيوي الموضوعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لافتا إلى أنه يتم متابعة المزارع و صحة الدواجن و منتجاتها كل شهر من قبل لجان متخصصة من وزارة الزراعة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت انه يتم سحب عينات من الدواجن و البيض الطازج لضمان سلامتها و بناءا على تحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان – المعمل القومي للرقابة على الإنتاج الداجني، قبل السماح ببدء تصدير بيض المائدة الطازج إلى الخارج.

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وأكدت نائب وزير الزراعة أن الوزارة واجهزتها المعنية تسعى لفتح أبواب التصدير إلى سائر الدول العربية لتصدير فائض الإنتاج و تعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربى.