شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ووزير الإنتاج الحربى يتابعان سير المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد سعيد العصار، وزيرالدولة للإنتاج الحربي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

يأتي هذا اللقاء في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، وناقش اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارةالإنتاج الحربى، حيث تم استعراض المشروعات التي تقوم بها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر في جميع محافظات الجمهورية، وقامت الشركة بإنشاء عدد (14) معهدا أزهريا عام 2017- 2018 بنسبة تنفيذ 99% ،كذلك تقوم بإنشاء عدد (50) معهدا وترميم عدد (160) معهدا أزهريا علي مستوي الجمهورية لعام 2018- 2019 ويتم التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المخطط الموضوع لإنهاء الأعمال.

واستعرض اللقاء إمكانية الاستفادة في الجهات التابعة لمشيخة الأزهر من إمكانيات الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي في توفيرالاحتياجات الخاصة من معدات وأنظمة الكترونية ومعامل فنية للكليات العملية مع توفير البوابات الأمنية لجميع كليات جامعة الأزهروالعمل علي ترشيد استخدام استهلاك المياه في جامعة الأزهر والكليات التابعة لها والمعاهد الأزهرية عن طريق توفير وتركيب موفرالمياه الذكي الذي يتم تصنيعه في شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي).

Advertisements

يأتي هذا التعاون المثمر بين الإنتاج الحربي ومشيخة الأزهر الشريف في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه في يناير من عام 2017 وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين للمرور على المعاهد الازهرية على مستوى الجمهورية، لحصر مطالب الترميم ورفع الكفاءة .

ومن جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يقدر الدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة فى التنمية والتطوير، لافتًا إلى أن الأزهر حريص على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنشآت الأزهرالشريف وأن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للإنتاج الحربي لها من الخبرات والنجاحات الكبيرة التي حققتها في مشروعات التنمية التي اسندت لها والتي سوف تساعد علي نجاح ما يسند لها من مشروعات خاصة بالمشيخة والمعاهد الأزهرية وبجامعة الأزهر الشريف والكليات التابعة لها.