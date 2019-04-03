انت الان تتابع وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة إعلان خطة البعثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة إعلان خطة البعثات للعام الاول 2017/2018 والعام الثاني 2018/2019 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، طبقاً للنظام التنافسي لسد احتياجات الجامعات والمراكز البحثية، بتوفير العديد من البعثات الممولة من موازنة الدولة. وشملت النتيجة اختيار عدد 85 بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه، و62 بعثة إشراف مشترك لجمع المادة العلمية، فضلا عن عدد 200 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه في العديد من التخصصات العلمية.
وتشمل المهمات العلمية: "الطاقة المتجددة وتحليه موارد المياه وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية ، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة". وأشارت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون
وتشمل المهمات العلمية: "الطاقة المتجددة وتحليه موارد المياه وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية ، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة".
وأشارت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن المرشح للبعثة الخارجية، يسافر خلال عام من تاريخ اعتماد البعثة، أما المرشح للمهمة العلمية فيكون السفر خلال 6 أشهر من تاريخ الاعتماد.
وأوضحت أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين خلال الفترة من 7/4/2019 حتى 18/4/2019 ظهرا، إذ يتم تقديم التظلمات إلكترونيا على موقع الشئون الثقافية والبعثات، وورقيا للإدارة المركزية للبعثات.
وبلغ عدد المتقدمين للبعثات 716 عضوًا، واختير 347 من المستوفين للشروط.
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