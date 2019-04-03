شكرا لقرائتكم خبر عن نشر خدمات مرورية بمحيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير بطريق النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بمحيط استاد القاهرة، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعدادا لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية. Advertisements وتقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث بدأت الأعمال تمام الساعة (12.05) صباحا حتى السادسة صباحا ولمدة ثمانية أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.

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