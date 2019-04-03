شكرا لقرائتكم خبر عن 98% من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم التحرش بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم التحرش بالأطفال"، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم التحرش بالأطفال. وأيد 98% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم التحرش بالأطفال، بينما رفض 2% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم التحرش بالأطفال، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع. Advertisements

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