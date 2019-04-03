شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: «إجازة الحيض» ولائحة قانون حماية المستهلك والتعديلات الدستورية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض «المصري اليوم» أبرز ما جاء في برامج «التوك شو»، مساء الثلاثاء، وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فترة «الحيض» لدى المرأة هي أذى للرجال وليس للنساء، مؤكدًا أنه لا مانع من ممارسة المرأة عملها في تلك الفترة.

وانتقد في لقائه مع برنامج «يحدث في مصر» على «إم بي سي مصر»، من يدعون إلى إعطاء السيدات إجازة خلال فترة «الحيض»، أو الدورة الشهرية، مؤكدًا أن المرأة في الإسلام شأنها الستر، متعجبًا ممن يحاولون كشف هذا الستر.

أعلنت بعض الشركات الهندية، مارس 2018، عن تغيير في سياساتها، يعطي للمرأة الحق في الحصول على إجازة حيض مدفوعة الأجر في أول يوم من أيام الدورة الشهرية، لـ«كسر التابوهات المتعلقة بآلام الدورة الشهرية».

مبروك عطية - صورة أرشيفية

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شكلت لجنة مصغرة من اللجنة التشريعية لصياغة الآراء الواردة نتيجة الحوار المجتمعي الذي دار خلال الأسبوعين الماضيين للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من هذه الصياغة الخميس المقبل.

أوضح في مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» على «المحور»، أن البرلمان استمع لكل فقهاء القانون والدستور، وممثلي النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وكافة طوائف المجتمع المدني والهيئات القضائية، لافتًا إلى أنه لا توجد أي قرارات مسبقة أو معلبة، مضيفا أن التعديلات «تحديات دستورية لأعداء الوطن».

النائب نبيل الجمل - صورة أرشيفية

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطية القضائية تسمح لرجال الجهاز بالتفتيش على تاريخ إنتاج السلع، ومواصفاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات لضبط الأسواق، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

أضاف في لقائه مع قناة «صدى البلد»: «تم ضبط طن دهانات منتهية الصلاحية منذ سنوات في الفيوم»، محذرا سائقي التاكسي من التلاعب في العداد، قائلا: «هناك إجراءات رادعة للتلاعب، وفي أي وقت ممكن تلاقي اللي راكب معاك تابع لجهاز حماية المستهلك».

تابع: «سعيد برد فعل الناس على سيارات الضبطية القضائية. بعض الناقمين على الدولة يحاولون تصدير انطباع سلبي للناس، لكن لا ننظر للخلف»، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات لضبط الأسواق.

أردف: «لن نصمت على أي مخالفة في تسعير التجار للسلع، والقانون ضد التاجر المخالف الجشع الذي حتكر السلعة وليس ضد التاجر الأمين»، موضحا أن الجهاز به عدد من فرق العمل لضبط الأسواق في مناطق مختلفة مثل روض الفرج وحلوان والمعادي.

واصل: «تم ضبط الكثير من السلع المقلدة والمغشوشة، وسيتصدى القانون لكل تلك المخالفات»، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية قبل نزول سيارات الضبطية القضائية لأي منطقة.

أكد أن القانون الجديد يلزم التاجر أو مقدم الخدمة بوضع كافة تفاصيل السلعة عليها، بما في ذلك السعر، مشيرا إلى أن «الرئيس مهموم بمنظومة ضبط الأسواق، واللائحة التنفيذية جاءت لتضع نصوص القانون الجديد محل التطبيق».

استطرد: «اللائحة أكدت على ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل السلعة، بما في ذلك عيوبها وطريقة استخدامها، والمخالف من التجار يتعرض لعقوبة».

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أكمل: «اللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك ألزمت التاجر بإعلان سعر السلعة باللغة العربية. ده حق الناس، وأي حد يرصد مخالفة يبلغ بها، والتاجر أو مقدم الخدمة ملزم بإعطاء فاتورة شاملة للمستهلك بدون أي مقابل مادي».

اختتم: «الفاتورة ضرورية حتى لو هتشتري سلعة بجنيه، حماية للمستهلك قبل وبعد الشراء»، مشيرا إلى أن بعض المحلات تقدم عروض خصومات وهميّة لجذب المستهلك.

قال طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن حملة الكشف المبكر عن بعض الأمراض في المدارس تحافظ على الأجيال المقبلة، وتتضمن تنفيذ رؤية مصر المستقبلية.

أضاف في لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»: «حملة الكشف المبكر عن التقزم والسمنة والأنيميا هدفها الحفاظ على صحة الأجيال القادمة حتى نتمكن من رؤية مصر 2030».

تابع: «الكشف المبكر يضمن العلاج الاستباقي، ولا يجب أن ننتظر الإصابة بالمرض لعلاجه»، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بالحملة تستمر للسنوات المقبلة، لسهولة التعرف على التاريخ الصحي لكل فرد.

طارق التهامي في حوار للمصري اليوم - صورة أرشيفية

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعديل المادة الخاصة بكوتة المرأة في مجلس النواب، لا تتعارض مع أي مادة من الدستور.

أضاف لبرنامج «صالة التحرير»: «مفيش حاجة اسمها إن الدستور خالد، وهناك قاعدة تقول قانون الضرورة، وكوتة المرأة في مقاعد البرلمان، لا يتناقض مع أي مادة دستورية أخرى».

تابع: «صور التمييز التي تجافي الدستور هو أي تفرقة أو استبعاد ينال من الحقوق التي منحها الدستور»، متابعا: «كوتة المرأة يتميز إيجابي لا يتعارض مع الحقوق، ومثال على ذلك المادة 180 من الدستور التي تتحدث عن المجالس المحلية وتضم كوتة لعدد من الفئات مثل الشباب والمسيحين».

الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة - صورة أرشيفية

قال محلل أداء فريق صن داونز الجنوب أفريقي، جولام فالوديا، إن فريق نادي الأهلي قام بتغييرات كثيرة أمام الاتحاد السكندري، معتبرا أنه «لم يكن له قوة أو شراسة هجومية».

أضاف في لقائه مع برنامج «الماتش» على «صدى البلد»: «الاتفاق مع البرنامج منعنا من استكمال المباراة، ولم نشاهد آخر 10 دقائق، وتوقعت أن تنتهي المباراة سبالتعادل، لكن الأهلي فريق كبير وتمكن من حسم الفوز».

أوضح أنه قام بدراسة جيدة وكاملة للأهلي، ورصد نقاط القوة والضعف، وأن الأمر كان مختلفًا في مباراة الاتحاد بسبب تغييرات الفريق ورغبة الجهاز الفني في عدم زيادة الضغوط البدنية على لاعبيه.

تابع: «بدلًا من معرفة 11 لاعبا أساسيا، أصبحت أعلم تفاصيل 18 لاعب، وهذا مفيد بالتأكيد»، ويواجه الأهلي صن داونز في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، في جنوب أفريقيا.