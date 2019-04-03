شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توزيع 35 دراجة مجهزة على متحدى الإعاقة وأجهزة كهربائية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوزع اليوم، الأربعاء، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 35 دراجة بخارية مجهزة، على متحدى الإعاقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك فى الحفل الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بحديقة الأزهر، حرصا من المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم.

ومن المقرر آن يوزع المحافظ مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس الغير القادرين، ممولة من الجمعيات الأهلية بالقاهرة، كمساعدة للأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

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من جانبه أكد محمد السيد، مدير التضامن الاجتماعى بالقاهرة، لـ" الخليج 365"، أن الجمعيات الأهلية ساهمت فى تمويل شراء الدراجات لمتحدى الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه الدرجات هى الدفعة الثانية منذ اطلاق مبادرة السيسى لمساعدة الفئات الغير قادرة.