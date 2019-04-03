شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج خطة التنمية المحلية لنظافة القاهرة والمحافظات فى 10 نقاط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدولة جهودها للقضاء على ظاهرة انتشار تلال القمامة فى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات، حيث يعقد اللواء محمود شعراوى، وزارة التنمية المحلية، اجتماعات ولقاءات دورية مع المحافظين لمتابعة آخر مستجدات منظومة النظافة فى كل محافظة وما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وفيما يلى نرصد أبرز وآخر ما تم تنفيذه فى منظومة النظافة وفقًا لتصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لـ ”الخليج 365”:

1- رفع 18.8مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

2- رفع أكثر من 3 ملايين طن تراكمات تاريخية بمعدات المحافظات

3- غلق 420 مقلب تراكمات عشوائية

4- عمل 425 عقد جمع، و27 عقد تدوير

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5- توفير 6439 حاوية لحماية الطرق والترع والمجارى المائية من المخلفات بالمحافظات

6- ضخ 200 مليون جنيه لإصلاح وصيانة 3775 آلة ومعدة نظافة بالمحافظات

7- توفير 106 محطات وسيطة "74 محطة متحركة، 32 محطة ثابتة"

8- توفير 65 مصنع تدوير للمخلفات

9- زراعة 73500 شجرة مثمرة بـ11محافظة

10 عقد 1000 ندوة للتوعية بأهمية النظافة وأهمية المشاركة فى منظومة النظافة المطورة