"شديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تُعلن توقعات طقس اليوم (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا في النهار، شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 11 21

الإسكندرية 09 20

بلطيم 11 20

مطروح 10 19

السلوم 11 20

سيوة 12 27

بورسعيد 12 22

دمياط 12 20

الزقازيق 12 26

الاسماعلية 12 25

السويس 12 25

العريش 11 24

رفح 11 23

رأس سدر 11 25

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نخل 05 25

نويبع 16 25

طابا 13 24

كاترين 06 20

الطور 13 27

شرم الشيخ 15 26

الغردقة 13 26

مرسى علم 15 26

الفيوم 13 28

بنى سويف 13 28

المنيا 12 30

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

قنا 14 31

الأقصر 15 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 30

الوادى الجديد 12 32

شلاتين 16 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 19 26

حلايب 19 26