النائب محمد فؤاد: البيان المالي يحتاج لتبريرات مقنعة لاسيما انخفاض البطالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على البيان المالي الصادر عن موازنة الحكومة بموقع وزارة المالية، موضحا أن الموازنة تشهد عددًا من الأرقام ذات الدلالات الإيجابية منها تقليص العجز لـ7.4% وهو ما يعد إنجازا متميزًا، إضافة لاستهداف معدل نمو يصل إلى 6%، و استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل "فؤاد"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن جدية التوقع بتحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 6.163 تريليون جنيه، مقابل 5.256 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه يُعتبر قفزة كبيرة جدًا وتحتاج لبعض التبريرات، ولاسيما وأن نسبة الدين التي مقدر لها الانخفاض إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي مرتبطة بهذا الرقم.

وقال عضو مجلس النواب: "التوقع بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى 7-8٪ أمر يستدعي الشرح؛ لأن ذلك يتطلب خلق مليون فرصة عمل تقريبًا، وكذلك التقدير بأن تكون 856 مليار جنيه هي حصيلة ضريبية بنسبة نمو 13% مقارنة بموازنة العام المالي الجاري الذي يحتاج إلى تفسير".

كما انتقد "فؤاد"، استمرار ارتفاع الدين، وزيادة الدين الداخلي بنفس المتوسط إلى ٤ تريليونات و٢٠٠ مليار جنيه، حيث أن مصر تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، ومن المتوقع معه زيادة الدين الخارجي ١٥٪ إلى ١١٤ مليار دولار.