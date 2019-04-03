محافظة القاهرة توزع 35 دراجة مجهزة لمتحدي الإعاقة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، الحفل الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع 35 دراجة بخارية مجهزة لمتحدي الإعاقة.
يُقام الحفل بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، في إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوي الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم.
ومن المقرر أن يوزع مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس غير القادرين بحديقة الأزهر.
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