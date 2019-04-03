اليوم.. "كبار العلماء" تواصل مناقشة قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تواصل هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، مناقشاتها برئاسة الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حول قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها "الطيب".

وقالت الهيئة، إنها تستهدف سرعة الانتهاء من مراجعة القانون بشكل نهائي، لتسليمه إلى الجهات المختصة.

وتحدث عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود مهنا في تصريحات صحفية سابقة، أنهم راجعوا أكثر من ثُلثيّ مواد القانون الذي يأتي في 190 مادة.

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وقال: "إنهم الهيئة ستناقش اليوم 30 بندًا تبقوا من القانون".

وخصص القانون فصولًا كاملة عن الخطبة والشبكة والطلاق والزواج وشروط الولي والمحارم والاستضافة والرؤية.

ويكفل القانون شروط آدمية للرؤية والاستضافة للأطفال في أماكن لا تجرح شعورهم ولا تُشعرهم أنهم ذاهبين إلى مقر احتجاز أو غُرف خالية من الهواء أو النوافذ، مع اشتراط وجود شخص من ذوي الأب أو الأم خلال الرؤية لضمان عدم تعرض الطفل إلى الاختطاف من أحد الطرفين.