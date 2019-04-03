الحكم على نجل المرسي أبو العباس في اتهامه بقتل زوجته وطفلتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة صلاح المرسى أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه، وذلك إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت النيابة العامة، أجرت معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.
وكشفت التحقيقات أن بلاغًا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسي أبو العباس، زوج المجني عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردًا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ 10 أيام.
وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسي وتدعى "هبه" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة"، 11 سنة، في المرحلة الإبتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.
وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللًا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.
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