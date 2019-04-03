أبرزها "حبيب العادلي والحكم على نجل المرسي أبو العباس".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة العادلي وآخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

محاكمة سائق وربة منزل لشروعهم في قتل سيدة وسرقتها بروض الفرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سائق توكتوك وربة منزل، لشروعهم في قتل أخرى لسرقتها بروض الفرج.

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جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "جابر.ك.م " 22 عام سائق توكتوك، "كريمة.ح.ح " 19 عامًا، ربة منزل؛ لأنهم في يوليه 2018 شرعوا في قتل المجني عليها "عليه محمد حسن" بأن قاموا بالتجول ليلًا للعبث في الأرض مستبيحين أرواح المواطنين لسرقة ممتلكاتهم الخاصة؛ فقاموا بالاستقرار على سرقة المجني عليها، إلا أنها حاولت الاستغاثة والتصدي لهما لمنعهما، ولكثرتهم عليها قامت المتهمة الثانية بتكميم فمها بوضع مناديل مخدرة فضعفت وخارت قواها، ولكنها لم تكتفي بذلك وقامت بضربها عدة ضربات على رأسها مستخدمة أداة "فاظة" فقامت بالاستعانة بالمتهم الأول لاستكمال مخططهم، فانهال عليها بالضرب بأن قام بضربها عدة ضربات على رأسها بواسطة "شومة" كادت أن تزهق روحها.

محاكمة اثنين بتهمة تزوير محررات رسمية بروض الفرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة اثنين بتهمة تزوير محررات رسمية في روض الفرج.

جاء في تحقيقات النيابة، أنّ المتهمين "عبدالسلام. ي. ي" (63 عامًا) مدير مجموعة الحامدين للتجارة، و"سعدية. ز. ا" (56 عامًا) موظفة في وزارة الداخلية، اشتركوا في إبريل 2014 مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية، بينها 10 نماذج استمارات من بطاقة الرقم القومي والخاصة بالمجني عليهم "محمد. ن. ي"، "أحمد. م. ن"، "محمود. م. ن"، "سعد. ي. ي"، "محمد. س. ي"، "مصطفى. س. ي"، "عبدالحميد. س. ي"، "خالد. س. ي"، "مروة. س. ي"، "آلاء. س. ي" بالتزوير في محررات رسمية.

كما جاء في أقوال "محمد. ن. ي" في تحقيقات النيابة، أنّه في أثناء وجوده في بنك المصرف المتحد، أبلغ بأنّ بطاقته موقوفه، فاتجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، وتبين له أنّ شقيقة المتهم الثاني استخرجت بطاقة رقم قومي خاصة به من سجل مدني روض الفرج، وتم تزوير توقيعه على استمارة نموذج الرقم القومي، بغرض استخدامها والاستيلاء على ممتلكاته.

الحكم على نجل المرسي أبو العباس في اتهامه بقتل زوجته وطفلتيه

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة صلاح المرسى أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه، وذلك إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت النيابة العامة، أجرت معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

وكشفت التحقيقات أن بلاغًا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسي أبو العباس، زوج المجني عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردًا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ 10 أيام.