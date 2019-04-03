مصر | اليوم.. محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بعد اتخاذ إجراءات رد المحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بعد اتخاذ إجراءات رد المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد بعد تمكين المتهم الأول من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.