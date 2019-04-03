شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 3 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا لفريق عمل عربي تترأسه السعودية مكلف بتنفيذ مبادرة «التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية»، التي تهدف إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي في الوطن العربي، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره، وذلك في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير الماضي .

تفتح لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحقيقا في الشكاوى الواردة إليها بشأن نشر عنوان غير لائق على موقع «بوابة الهلال» الصادرة عن مؤسسة دار الهلال، وغلاف العدد الأخير لمجلة«حريتي» الصادرة عن مؤسسة دار التحرير.

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، سفراء دول البلطيق بمصر؛ وهم: استونيا ولاتفيا وليتوانيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة بين مصر ودول البلطيق.

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يشهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الحفل الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بحديقة الأزهر لتوزيع 35 دراجة بخارية مجهزة لمتحدي الإعاقة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، كما سيقوم المحافظ بتوزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية على العرائس غير القادرات.

ينظم المركز القومي للترجمة، حفل تأبين الدكتور أبوبكر يوسف عميد المترجمين العرب، بالتعاون مع الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، ويتضمن التأبين كلمة للدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، وشريف جاد رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، السفير الروسي سيرجي كيربيتشنكو، والدكتور نبيل رشوان الباحث في العلاقات المصرية الروسية، والدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

يجتمع وزراء خارجية الدول الـ29 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، بواشنطن للاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس الحلف، كما يبحث الوزراء قضايا متعلقة بروسيا وأفغانستان، ومكافحة الإرهاب، وتقاسم أعباء الحلف.

يزور الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيجري الرئيسان مباحثات تتناول القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي، فضلا عن القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي.