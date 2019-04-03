شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 2.7 مليون مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب حامد هليلة، سكرتير عام محافظة الغربية، فحص 2 مليون و260 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية.

المستهدف الكلي في المحافظة يبلغ 3.3 مليون مواطن، وتوجه «هليلة» بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للقضاء على فيروس سى في المحافظة.