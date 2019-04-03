شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بالاكتفاء سيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل طالب قيادات السكة الحديد بالاكتفاء بسيارة واحدة وسائق خلال تنقلاتهم، وتسليم باقى السيارات، حيث كان بحوزة كل نائب من نواب رئيس هيئة السكة الحديد سيارتين، بجانب ثلاث سيارات لتحركات رئيس الهيئة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن وزير النقل نقل هذه التوجيهات إلى قيادات السكة الحديد خلال اجتماعه الأخير معهم، مطالبا بالترشيد فى الإنفاق، كما وجه بعدم صرف أى حوافز أو مكافآت من الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل للعاملين فى مكتب الوزير.

Advertisements