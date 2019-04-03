شكرا لقرائتكم خبر عن بول سالم: الإدارة الأمريكية ومجتمع الأعمال يقدران الدور المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن، بول سالم، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتفبة إلى أمريكا تأتي في سياق علاقات شخصية قوية بين رئيسي البلدين، وفى ظل وضع خالي من التجاذبات المستجدة.

أضاف في لقائه مع الوفد الصحفي المشارك في بعثة «طرق الأبواب»، الثلاثاء، أن علاقة مصر وأمريكا تسير على درجة من الاستقرار، حتى الذين يأخذون موقفا من القاهرة منذ أحداث 2013 لا يريدون إلحاق الأذى بمصر.

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تابع: «دور مصر مقدر عند الإدارة ووزارة الدفاع (البنتاجون) ومجتمع الأعمال»، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن والقاهرة تراعي أبعادا كثيرة منها العسكري والأمنى والاقتصادي، فضلا عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

أردف قائلا: «من بين الأبعاد أيضًا مكانة مصر كأمة وشعب في الوجدان الأمريكى»، معتبرا أن التعديلات الدستورية المزمعة في مصر «لن تغير من وضع العلاقات الراهن».

فيما يتعلق بتنويع مصر لمصادر السلاح، قال «سالم»: «هذا التوجه قائم أيضا عند دول الخليج وتركيا، وما يعني الإدارة الأمريكية هو أن تستمر العلاقات العسكرية على قوتها الاستراتيجية بشكل عام، وألا يصل التنويع إلى حد تغيير التحالفات».