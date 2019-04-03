شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر فى حكم تطليق الزوجة قبل الدخول بها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجل عَقَدَ علي امرأه عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنت طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:
من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها، فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
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