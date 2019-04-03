شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين": تكشف متخصصون فى فن الأيقونات زاروا مصر خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وجيه جمال سكرتير عام النقابة العامة للمرشدين السياحيين، ممثل الاتحاد الدولى للمرشدين السياحيين عن منطقة مصر وشمال إفريقيا، إن شهر مارس الماضى، شهد زيارة أول مجموعة من المتخصصين فى فن الأيقونات من إنجلترا و أمريكا، مشيرا إلى أنها تُعد أول مجموعة تقوم بزيارة أماكن العائلة المقدسة من المتخصصين الانجليز والأمريكان.

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وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، أن المجموعة ضمت 24 شخصية ما بين مؤرخين لفن الأيقونات أو متخصصين فى رسم الإيقونات مشيرا إلى أنهم زاروا عدة أماكن سياحية فى مصر، منها : المتحف المصرى، الأهرامات، ممفيس، كنائس مصر القديمة والمتحف القبطى، كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى، وآثار مصر الإسلامية، مثل: مسجد السلطان حسن ومسجد ابن طولون ومتحف جاير أندرسون، ومتحف النسيج وأثار شارع المعز بالقاهرة الفاطمية.

و أضاف : وعلى خطى مسار رحلة العائلة المقدسة، قام الوفد بزيارة أديرة وادى النطرون، وتم التعرف على أهم الأيقونات الأثرية القديمة هناك، ثم زيارة أديرة البحر الأحمر، وأخيرا زيارة محمية القديسة كاترين، وزيارة الدير وصعود جبل موسى المعروف بجبل التجلى.