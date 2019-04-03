تعرف على موقف المرضى الفائزين بحج القرعة لهذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب على الفائزين بحج القرعة لهذا العام من المرضى، حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها بالنسبة للحجاج الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة. ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.

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